Ленобласть готовится к осеннему призыву

Распоряжение о подготовке к призывной кампании подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Осенний призыв будет проходить с 1 октября по 31 декабря. На службу призываются в возрасте 18-27 лет.
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13.09.2021 54
Создаются региональная и районные призывные комиссии, готовятся к проведению осмотров врачи-специалисты, начата организация работы сборного пункта Ленинградской области, планируются торжественные мероприятия ко Дню призывника в воинских частях.
Большинство призывников из региона отправляются служить в пределах Западного военного округа. Ежегодно Ленинградская область выполняет план по призыву на 100%.