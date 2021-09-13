Ленобласть готовится к осеннему призыву

Распоряжение о подготовке к призывной кампании подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Осенний призыв будет проходить с 1 октября по 31 декабря. На службу призываются в возрасте 18-27 лет.

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Создаются региональная и районные призывные комиссии, готовятся к проведению осмотров врачи-специалисты, начата организация работы сборного пункта Ленинградской области, планируются торжественные мероприятия ко Дню призывника в воинских частях.

Большинство призывников из региона отправляются служить в пределах Западного военного округа. Ежегодно Ленинградская область выполняет план по призыву на 100%.