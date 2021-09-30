В Колпино задержали женщину, выбросившую свою новорожденную дочь в реку

Суд постановил поместить под стражу горе-мать из Колпино, которая избавилась от своей дочери, выбросив ее тело в реку.

На берегу реки Ижоры 22 сентября было найдено тело новорождённой девочки, а в 30 метрах от него тряпки со следами крови и бытовые ножницы. По подозрению в преступлении была задержана мать двоих детей, она признала свою вину.

В суде женщина раскаялась и отметила, что не собирается скрываться. По решению суда, она пробудет под стражей предварительно до 22 ноября.

О трагедии мы писали ранее. 22 сентября пакет с новорожденной девочкой находился в воде в двух метрах от берега в районе Адмиралтейской улицы.