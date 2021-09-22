Из реки в Колпино достали пакет с мертвым младенцем

Тело новорожденной нашли в двух метрах от берега.
Об ужасной трагедии рассказал портал Невские новости вечером, 22 сентября. Мужчина обратился в полицию днем и сообщил, что нашел мертвого ребенка в Колпинском районе Петербурга. Тело младенца он обнаружил во время уборки реки Ижоры.
Пакет с новорожденной девочкой находился в воде в двух метрах от берега в районе Адмиралтейской улицы. Следователи начали проверку обстоятельств трагедии.
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