Из реки в Колпино достали пакет с мертвым младенцем

Тело новорожденной нашли в двух метрах от берега.

Об ужасной трагедии рассказал портал Невские новости вечером, 22 сентября. Мужчина обратился в полицию днем и сообщил, что нашел мертвого ребенка в Колпинском районе Петербурга. Тело младенца он обнаружил во время уборки реки Ижоры.

Пакет с новорожденной девочкой находился в воде в двух метрах от берега в районе Адмиралтейской улицы. Следователи начали проверку обстоятельств трагедии.