Из реки в Колпино достали пакет с мертвым младенцем

Автор: Анастасия Щербакова
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Тело новорожденной нашли в двух метрах от берега.

Об ужасной трагедии рассказал портал Невские новости вечером, 22 сентября. Мужчина обратился в полицию днем и сообщил, что нашел мертвого ребенка в Колпинском районе Петербурга. Тело младенца он обнаружил во время уборки реки Ижоры.

Пакет с новорожденной девочкой находился в воде в двух метрах от берега в районе Адмиралтейской улицы. Следователи начали проверку обстоятельств трагедии.

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22.09.2021 36
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