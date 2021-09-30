В Кудрово сгорел кошачий приют

Во Всеволожском районе волонтеры ищут кошек, выживших во время пожара. Животных внутри забыли рабочие, в помещении которых загорелся бензонасос.

О происшествии сообщает портал 47news вечером, 30 сентября.

Хозяйка приюта рассказала, что во время пожара в бытовках было порядка 70 кошек, из которых удалось спасти только трех животных. Одно животное получило ожоги, ещё двое чувствуют себя лучше. Сейчас кошек везут к врачу. На выложенных кадрах виден масштаб бедствия — здание, вероятно, в итоге выгорело полностью.

Волонтеры продолжают поиски остальных кошек. Поиски осложняются местоположением приюта — прямо у Мурманского шоссе. Напуганные животные могли убежать в сторону трассы.