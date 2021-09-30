В Псковской области готовы ввести локдаун из-за коронавируса

Автор: Анастасия Щербакова
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В Псковской области есть вероятность введения локдауна и произойти это может уже через 2-3 недели.

Об этом заявил глава региона Псковской области Михаил Ведерников, сообщают РИА «Новости».

На данный момент руководство области принимает меры, чтобы избежать самоизоляции. Губернатор объявил о введении ограничений из-за пандемии коронавируса. Так, школы и колледжи Псковской области с высокой заболеваемостью  должны будут перейти на дистанционное обучение до 11 октября.

Также в регионе вводится недельный запрет на проведение спортивных и религиозных мероприятий.

Поводом для разговоров о локдауне послужила статистика заболеваемости в регионе Covid-19. По данным ВГТРК, за минувшие сутки в Псковском регионе заразились коронавирусом 168 человек, выздоровело — 130. Общее число смертей от заболевания составило 777. Отмечается, что продолжает расти и заболеваемость ОРВИ.

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