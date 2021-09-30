Водитель иномарки пошел на «таран» большегруза в Петербурге, парализовав движение

Автор: Анастасия Щербакова
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Очевидцы прислали кадры дорожного происшествия на улице Торжковской в Петербурге. Там легковушка въехала в «Камаз», перегородив движение машин и трамваев.

Водитель иномарки пошел на "таран" большегруза в Петербурге, парализовав движение Петербург, камаз, ДТП, авария
Водитель иномарки пошел на "таран" большегруза в Петербурге, парализовав движение Петербург, камаз, ДТП, авария
Товарищ, похоже, удачно заправился авиатопливом и решил сбить «Камаз».  Перекрыл все полосы и для трамваев тоже, — рассказал очевидец.

Как уточняет очевидец, авария произошла по улице Торжковская, 17, и настоятельно рекомендует объезжать данный участок. В районе ДТП уже собирается пробка.

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