Водитель иномарки пошел на «таран» большегруза в Петербурге, парализовав движение

Очевидцы прислали кадры дорожного происшествия на улице Торжковской в Петербурге. Там легковушка въехала в «Камаз», перегородив движение машин и трамваев.

Товарищ, похоже, удачно заправился авиатопливом и решил сбить «Камаз». Перекрыл все полосы и для трамваев тоже, — рассказал очевидец.

Как уточняет очевидец, авария произошла по улице Торжковская, 17, и настоятельно рекомендует объезжать данный участок. В районе ДТП уже собирается пробка.