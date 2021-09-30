Под Петербургом на обочине трассы полыхает легковушка — видео

Очевидцы поделились кадрами горящей иномарки на обочине Новоприозерского шоссе. Перед горящей машиной выстроились несколько автомобилей, но помочь владельцу так никто и не решился.

Об этом сообщают свидетели происшествия в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб вечером, 30 сентября.

Как сообщил очевидец, экстренных служб на момент записи видео на месте еще не было, однако зато собралась толпа зевак.

Самое странное, что выстроилось столько машин перед ней и неужели ни у кого нет огнетушителя?, подметил автор ролика.