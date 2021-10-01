Ранее ivbg.ru сообщал, что в Волховском районе Ленобласти мигранты обманули пенсионерку на 500 тысяч рублей. После задержания один из предполагаемых мошенников разрыдался в машине оперативников и обещал вернуть украденное.

Было возбуждено уголовное дело. Суд поверил «раскаянию» мигрантов и отпустил их под подписку о невыезде. А зря.

Спустя два дня после избрании меры пресечения двое мигрантов сбежали из России – они пешком пересекли госграницу. Следователи планируют объявить мошенников в федеральный розыск.

Напомним, пенсионерка заплатила мигрантам за замену кровли в доме, однако мошенники, получив деньги, скрылись за границей. Преступников задержали оперативники, когда они вновь вернулись в Россию, чтобы продолжить преступный бизнес.