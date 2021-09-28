Подозреваемый в обмане пенсионерки из Ленобласти на 500 тысяч рублей расплакался после задержания – видео

Как сообщал ivbg.ru, 21 августа в полицию Волховского района обратилась 67-летняя жительница Санкт-Петербурга. Женщина 19 августа договорилась с бригадой мастеров, о ремонте крыши ее дачного дома в деревне Гнилки.

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Одному из бригады она передала 500 тысяч рублей за работу. Мастера должны были приступить 21 августа. В условленное время бригада в деревне не появилась, а на связь получивший деньги мужчина выходить перестал.

Следствие установило, что злоумышленники уехали из России, выждали время и вернулись, чтобы продолжить свою деятельность. После задержания одного из предполагаемых мошенников, он разрыдался.