С начала года петербуржцев оштрафовали на полмиллиона рублей за шумные вечеринки по ночам

К административной ответственности были привлечены почти 100 человек.

Петербургские судебные приставы с начала года взыскали с горожан, которые шумели в ночное время, более 547 тысяч рублей. Об одном из таких случаев рассказали в пресс-службе УФССП по Петербургу.

Так, 24-летний житель Калининского района был привлечен к административной ответственности за нарушение тишины и покоя в ночное время. Его соседи вызвали полицию, в итоге молодого человека оштрафовали на 500 рублей, деньги были списаны с его счета.

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В общей сложности к административной ответственности были привлечены 96 человек.