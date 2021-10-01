День кофе жители Кудрово отметили на заводе

Для местных жителей Кудрово организовали экскурсию на кофейный завод «Орими» во Всеволожском районе. Там им показали полный цикл производства кофейных зерен.

Об этом в пятницу, 1 октября, рассказали в пресс-службе администрации правительства Ленобласти. Данная инициатива была предложена Центром управления регионом, а руководство кофейного завода не отказалось. Для того, чтобы оказаться на одном из самых технологичных предприятий России и Восточной Европы, достаточно было оставить заявку через официальный паблик в «ВК» Центра управления регионом Ленобласти.

Местные жители смогли посетить склад готовой продукции, линию загрузки зеленого кофе, цеха обжарки, экстракции кофе, а также фасовочные линии и лабораторию качества. При этом, участники мероприятия позже отмечали, что на самом предприятии и в его окрестностях резкий запах кофе отсутствовал. Такой степени очистки воздуха удается добиться благодаря современной системе фильтрации и контроля