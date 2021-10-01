В Пикалево росгвардеец спас едва не погибшую в пожаре старушку

Пожилая женщина оказалась в ловушке в результате пожара на третьем этаже многоэтажки. Надышавшись угарным газом, у нее не оставалось сил выйти из здания, однако на помощь ей пришел полицейский Алексей Мещеряков.

Огонь охватил квартиру на третьем этаже дома на улице Металлургов в Пикалёво в четверг, 30 сентября, сообщается на странице «Вневедомственная охрана по СПб и ЛО» «ВКонтакте».

Узнав о происшествии, прапорщик полиции Алексей Мещеряков сразу выдвинулся к месту ЧП, несмотря на свой выходной. К тому моменту большинство жильцов уже эвакуировались.

Буквально по прибытию полицейского пожилая женщина открыла окно квартиры сверху той, что была объята огнём, и начала звать на помощь. Мещеряков сразу бросился в окутанную дымом парадную и отправился к ней. Старушка надышалась угарным газом и не смогла найти силы спуститься. Взяв пенсионерку на руки, полицейский вывел ее из огня.