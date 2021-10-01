«Хендай» снес припаркованный «Жигули» под Болотницей

Жуткая авария произошла на трассе М-10 в Тосненском районе. В ДТП есть пострадавший.
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
Об этом вечером, 1 октября, сообщают спасатели города Тосно на своей странице в «ВК».
От силы столкновения отечественный автомобиль отбросило в фонарный столб и сильно смяло. Водителю «Жигули» каким-то чудом удалось покинуть автомобиль до приезда экстренных служб. Водителю «Хендая» повезло меньше, 77-летняя женщина была госпитализирована. Ее состояние пока неизвестно.
Также неясны обстоятельства произошедшей аварии. Судя по кадрам, корейский кроссовер влетел на большой скорости в заднюю часть «Жигули», от чего та превратилась в груду металла.
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01.10.2021 110