«Хендай» снес припаркованный «Жигули» под Болотницей

Жуткая авария произошла на трассе М-10 в Тосненском районе. В ДТП есть пострадавший.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

Об этом вечером, 1 октября, сообщают спасатели города Тосно на своей странице в «ВК».

От силы столкновения отечественный автомобиль отбросило в фонарный столб и сильно смяло. Водителю «Жигули» каким-то чудом удалось покинуть автомобиль до приезда экстренных служб. Водителю «Хендая» повезло меньше, 77-летняя женщина была госпитализирована. Ее состояние пока неизвестно.

Также неясны обстоятельства произошедшей аварии. Судя по кадрам, корейский кроссовер влетел на большой скорости в заднюю часть «Жигули», от чего та превратилась в груду металла.