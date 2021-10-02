Ветеран ВОВ стал победителем шоу «Голос»

На шоу Голос 60+ в четвертом сезоне победил Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Серебряков.

Триумфатору 97 лет. Его наставником был Олег Газманов. В финале, который транслировался в эфире Первого канала, исполнитель набрал по итогам зрительского голосования 79,5 процентов голосов.

Конкурсант исполнил в финале сразу две песни. Это композиция Моя любимая Матвея Блантера и Евгения Долматовского, а также Душечка Сергея Лемешева. Серебряков заявил после получения награды, что счастлив трижды. Для пожилого человека важно, что его теперь знают в стране. Он обещал, что теперь будет петь везде.

Олег Газманов очень переживал за подопечного. Наставник в восторге не только от артистичности и голоса Серебрякова, но и от его выдержки и мужества. Триумфатору вручили миллион рублей и сертификат на запись песни.