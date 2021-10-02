«Донорская суббота» проходит в Санкт-Петербурге

Городская станция переливания крови проводит ежемесячную акцию.
По информации телеграм-канала Питерская Булка, с 9 утра до 13 часов доноров будут принимать на Московском проспекте, 104 без предварительной записи.
Отмечается, что дотации осуществляются в соответствии с «донорским светофором». Система покажет, какая группа крови нужна больше всего сейчас, а какой достаточно в запасах.
Вам будет интересно
Во время двухдневной акции, организованной проектом "Фонд Доноров" в поддержку городских больниц, неравнодушные петербуржцы сдали порядка 110 литров крови. Как сообщает...
18.08.2021 310