Сексуальное насилие произошло в раздевалке бассейна.

По информации правоохранительных органов, в полицию обратилась мать 8-летнего ребенка. Со слов женщины, неизвестный мальчик, угрожая расправой, совершил сексуальное насилие над ее сыном.

Сотрудники полиции нашли насильника. Им оказался 10-летний ребенок, который признался в содеянном.

Отмечается, что мальчик был отпущен домой, поскольку действующее законодательство не предусматривает возможности задерживать малолетних.