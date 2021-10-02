Сексуальное насилие произошло в раздевалке бассейна.
По информации правоохранительных органов, в полицию обратилась мать 8-летнего ребенка. Со слов женщины, неизвестный мальчик, угрожая расправой, совершил сексуальное насилие над ее сыном.
Сотрудники полиции нашли насильника. Им оказался 10-летний ребенок, который признался в содеянном.
Отмечается, что мальчик был отпущен домой, поскольку действующее законодательство не предусматривает возможности задерживать малолетних.
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29.09.2021 241