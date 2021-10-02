В Санкт-Петербурге началась золотая осень — фото

Автор: Александр Селиванов
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Кроны деревьев стремительно желтеют, а затем опадают.

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В Санкт-Петербурге началась золотая осень - фото Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Природа в Санкт-Петербурге, Природа в России, природа, погода, осень, золотая осеньИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
В Санкт-Петербурге началась золотая осень - фото Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Природа в Санкт-Петербурге, Природа в России, природа, погода, осень, золотая осеньИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
В Санкт-Петербурге началась золотая осень - фото Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Природа в Санкт-Петербурге, Природа в России, природа, погода, осень, золотая осеньИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
В Санкт-Петербурге началась золотая осень - фото Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Природа в Санкт-Петербурге, Природа в России, природа, погода, осень, золотая осеньИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
В Санкт-Петербурге началась золотая осень - фото Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Природа в Санкт-Петербурге, Природа в России, природа, погода, осень, золотая осеньИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
В Санкт-Петербурге началась золотая осень - фото Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Природа в Санкт-Петербурге, Природа в России, природа, погода, осень, золотая осеньИсточник: https://t.me/astrophotoboloto

Социальные сети запомнились фотографиями золотой осени. Яркими красками раскрашивают лишайники и мхи северные скалы.

Стоит отметить, что золотая осень длится всего несколько дней, так что постарайтесь успеть насладиться яркими красками.

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24.09.2021 223
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