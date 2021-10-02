В Санкт-Петербурге началась золотая осень — фото

Кроны деревьев стремительно желтеют, а затем опадают.
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Социальные сети запомнились фотографиями золотой осени. Яркими красками раскрашивают лишайники и мхи северные скалы.
Стоит отметить, что золотая осень длится всего несколько дней, так что постарайтесь успеть насладиться яркими красками.
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24.09.2021 223