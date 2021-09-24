Ленобласть представит свою продукцию на выставке «Золотая осень»

Порядка 20 предприятий Ленобласти примут участие в 23-й российской агропромышленной выставке.

Ленобласть представит фермерские сыры и сырокопченые колбасы, продукцию мясной, молочной и рыбной переработки крупнейших предприятий региона и фермерских хозяйств: «Приневское», «Синявинская», «Выборжец», «Галактика», «Кузнечное», «Новая Голландия», «Голановъ и Ко», «Эра вкуса», «Катумы».

Отметим, что в 2020 году выставка прошла в формате видеомоста, что не помешало предприятиям региона получить 12 наград. Во время открытия губернатор Ленобласти с территории ведущей птицефабрики России «Роскар» рассказал Михаилу Мишустину о результатах работы аграрного сектора в регионе.

Как ранее писал ivbg.ru, в 2019 году на выставке «Золотая осень» были представлены экспонаты агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, а также племенные животные. Более 120 предприятий прибыло из Ленобласти, чтобы продемонстрировать высокое качество продукции региона. Губернатор региона Александр Дрозденко продемонстрировал экспозицию премьер-министру Дмитрию Медведеву. В итоге, Ленобласть получила гран-при «за вклад в развитие выставки».