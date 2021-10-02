На мигранта, воровавшего с кладбища в Ленобласти ограды и памятники, завели уголовное дело

Мужчина рассчитывал заработать, сдав их на металлолом.
По информации правоохранительных органов, в Янино-2 задержали грабителя, который воровал ограды и памятники с Пундоловского кладбища.
Отмечается, что мигрант действовал не один, но его подельники сбежали. Они складывали в «Газель» металлические ограды и памятники с могил, чтобы сдать их на металлолом.
В отношении мигранта возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК России (кража). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК России.
Вам будет интересно
Известная советская картина вспоминается при виде "протестных мероприятий", которые в очередной раз "организовали" в Ленобласти коммунисты. Помните, на знаменитом холсте Федора...
02.09.2018 2575