На мигранта, воровавшего с кладбища в Ленобласти ограды и памятники, завели уголовное дело

Мужчина рассчитывал заработать, сдав их на металлолом.

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По информации правоохранительных органов, в Янино-2 задержали грабителя, который воровал ограды и памятники с Пундоловского кладбища.

Отмечается, что мигрант действовал не один, но его подельники сбежали. Они складывали в «Газель» металлические ограды и памятники с могил, чтобы сдать их на металлолом.

В отношении мигранта возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК России (кража). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК России.