Петербурженка выпала из окна после романтического вечера

Она отмечала годовщину совместной жизни с возлюбленным.
По информации правоохранительных органов, на Васильевском острове девушка выпала из окна 21-го этажа.
По словам возлюбленного, они пошли спать, после того, как отметили годовщину. Потом парня разбудили сотрудники полиции.
Известно, что мыслей о самоубийстве девушка ранее не озвучивала. Причина произошедшей трагедии пока неизвестна.
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29.09.2021 166