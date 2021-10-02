Петербурженка выпала из окна после романтического вечера

Автор: Александр Селиванов
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Она отмечала годовщину совместной жизни с возлюбленным.

По информации правоохранительных органов, на Васильевском острове девушка выпала из окна 21-го этажа.

По словам возлюбленного, они пошли спать, после того, как отметили годовщину. Потом парня разбудили сотрудники полиции.

Известно, что мыслей о самоубийстве девушка ранее не озвучивала. Причина произошедшей трагедии пока неизвестна.

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29.09.2021 166
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