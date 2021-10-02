Петербургские компании ищут в Узбекистане более тысячи рабочих

Вакансии для рабочих из Узбекистана разместили две петербургские компании.
По информации Агентства внешней трудовой миграции (АВТМ), петербургский компании ООО «СтройКрафт» и АО «Дина Интернешнл» ищут более тысячи мигрантов для работы на петербургских стройках, пишут Невские Новости.
Отмечается, что всего российские компании ищут в Узбекистане 10 тысяч трудовых мигрантов.
Отобранные в Узбекистане счастливчики пройдут медицинское обследование, а также вакцинацию препаратом «Спутник Лайт». Оплачивать все это будут российские компании, которым требуются иностранные рабочие.
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