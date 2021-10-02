Солнечная и теплая погода ожидается в Ленобласти в воскресенье

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 3 октября на территории Ленинградской области ожидается ясная погода.
Ветер в ночное время переменных направлений 2-7 м/с. В течение дня – южный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью +2… +7 °C. Днем – +10… +15 °C.
Атмосферное давление будет повышаться.
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02.10.2021 56