В Бразилии нашли гнездо редких птиц, популяция которых составляет всего 30 особей

Автор: Анастасия Щербакова
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В Бразилии обнаружили рубиновогорлой танагры. Это редчайшие птицы в мире. В гнезде нем находилось три птенца, которых выкармливали шесть взрослых особей.

Как отмечается на странице компании Brazil Birding Experts в фейсбуке, всего в мире насчитывается порядка тридцати рубиновогорлых танагр. Однако находка гнезда с птенцами свидетельствует, что у этого вида еще есть шанс на выживание.

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03.10.2021 16
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