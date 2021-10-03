В Бразилии нашли гнездо редких птиц, популяция которых составляет всего 30 особей

В Бразилии обнаружили рубиновогорлой танагры. Это редчайшие птицы в мире. В гнезде нем находилось три птенца, которых выкармливали шесть взрослых особей.
Как отмечается на странице компании Brazil Birding Experts в фейсбуке, всего в мире насчитывается порядка тридцати рубиновогорлых танагр. Однако находка гнезда с птенцами свидетельствует, что у этого вида еще есть шанс на выживание.
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03.10.2021 16