В Бразилии нашли гнездо редких птиц, популяция которых составляет всего 30 особей

В Бразилии обнаружили рубиновогорлой танагры. Это редчайшие птицы в мире. В гнезде нем находилось три птенца, которых выкармливали шесть взрослых особей.

Как отмечается на странице компании Brazil Birding Experts в фейсбуке, всего в мире насчитывается порядка тридцати рубиновогорлых танагр. Однако находка гнезда с птенцами свидетельствует, что у этого вида еще есть шанс на выживание.