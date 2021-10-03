Российские ученые нашли вирусы, способные лечить рак молочной железы

Автор: Анастасия Щербакова
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Специалисты из института молекулярной биологии им. Энгельгардта выделили онколитические вирусы, которые могут избирательно уничтожать клетки опухоли. Например — клетки рака молочной железы.

По словам Дмитрия Купраша, руководителя Центра высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины ИМБ РАН, штаммы онколитических вирусов с наилучшими показателями борьбы с раком молочной железы, передадут в компании «Биокад».

Данные исследования позволят создать препарат для терапии этого вида рака. Кроме того, научные сотрудники охарактеризовали четыре новых штамма непатогенных энтеровирусов. Они имеют онколитическую активность от клеток глиобластомы, а это одна из самых агрессивных форм опухоли мозга.

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03.10.2021 103
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