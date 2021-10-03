Заболевшим Covid-19 сотрудникам и студентам СПБГУ будут блокировать пропуска

На прошедшем в Санкт-Петербургском государственном университете совещании было решено блокировать пропуска заболевших коронавирусной инфекцией.
Об этом сказано на сайте вуза. Новый порядок пропуска в здание университета представил заместитель ректора по безопасности.
После получения информации о заболевшем заведующий бюро пропусков в течение одного рабочего дня организует работу по блокировке/разблокировке электронных пропусков обучающихся и работников СПбГУ для прохода/проезда на территорию, — указано в сообщении.
Таким образом руководство университета решило обеспечить безопасность обучающихся и сотрудников.
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03.10.2021 77