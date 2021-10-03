Порядка 22 тысяч предприятий Петербурга закрылись с начала этого года

Кроме того, прекратили деятельность почти 30 тысяч индивидуальных предпринимателей. Удручающую статистику публикует УФПС России по Санкт-Петербургу.

Об этом в воскресенье, 3 октября, сообщает портал 78.ru со ссылкой на УФПС России по Санкт-Петербургу.

Так, с 1 января по 1 сентября 2021 года прекратили свою деятельность 22 323 юридических лиц. Из них — 4640 были ликвидированы, 17 323 исключены из ЕГРЮЛ. Среди закрывшихся 29 890 индивидуальных предприятий 14 268 просто решили прекратить деятельность, а оставшиеся 15 026 были исключены из ЕГРИП.

Вместе с тем, с начала года в ЕГРЮЛ было внесено 13 171 запись о создании юридических лиц и 25 169 записей о регистрации индивидуальных предпринимателей.