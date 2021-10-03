Авария на Большом Невском водоводе оставила без воды 35 тысяч человек

Над устранением последствий аварии на Большом Невском водоводе в Тосненском районе в круглосуточном режиме работают бригады и спецтехника. Для местных жителей со вчерашнего дня организован подвоз воды.

Об этом, в воскресенье, 3 сентября сообщает портал Online47 со ссылкой на Комитет ЖКХ Ленобласти. Авария на коммуникациях произошла еще в субботу, 2 октября. Сразу после этого местным жителям организовали подвоз воды.

На месте работают аварийные бригады профильных служб. Они откопали котлован, однако, как отметил председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков, повреждение серьезное — на протяжении 15 метров.

View this post on Instagram Публикация от Комитет по ЖКХ Ленобласти (@komitet_gkhlo)

Александр Тимков также отметил, что в населенные пункты организован подвоз воды. На данный момент решается вопрос о его увеличении. Online47 поделился информацией о том, где можно запастись водой:

В Никольском: Советский проспект д.225. Бочка 24 м3; Первомайская д.3.; Комсомольская д.14.; Деревня Пустынка.

В Ульяновке: Советский пр. 177 мкр. Юношества-между домами к.1 и к.2; многоквартирные дома на ул. Калинина/ул. Победы-между Калинина 74 и Калинина 76; Привокзальная площадь.

В Красном Бору: проспект Ленина, 21. Магазин «Мечта»; Никольское шоссе, 1б. Магазин ИП Василенко МП; Ул. Комсомольская, д. 18 (магазин Пятерочка); Ул. Вокзальная, д. 2 (Магнит).