В России у летучих мышей обнаружили коронавирусы

В Роспотребнадзоре отметили, что такие вирусы у летучих мышей встречаются во всех регионах, где водятся эти животные, но пока в России они мало исследованы.

Коронавирус SARS-CoV-2 у летучих мышей в России пока не обнаружен, но другие варианты вируса выявляли, заявила РИА Новости руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.

«SARS-СoV-2 у летучих мышей из России не обнаружили. Мы протестировали образцы из примерно двух сотен летучих мышей, разных видов, методом РТ-ПЦР. Специально искали вирусы, очень похожие на SARS-СoV-2. Но ничего не нашли», — сказала Сперанская.

Она отметила, что помимо SARS-СoV-2 в природе существуют и другие коронавирусы. Именно они и были выявлены у летучих мышей в России. Такие вирусы у летучих мышей встречаются во всех регионах, где они водятся, но пока в России они мало исследованы, уточнила Сперанская.