Россиянам пообещали аномально снежную зиму

Специалисты центра «Фобос» заявили, что в Северном полушарии в этом году зима может быть аномально снежной. Это отчасти связано с глобальным изменением климата.

В этом году процесс таяния ледников в Арктике приостановился, однако говорить о развороте глобального потепления пока не приходится. Ситуация повлияет, в частности, на погоду в Северном полушарии во время наступающей зимы, сообщили специалисты центра метеорологии «Фобос».

ТАСС. — В такой ситуации циркумполярный вихрь, формирующийся в свободной атмосфере над полюсом, окажется более мощным. В результате арктическое струйное течение будет оттесняться дальше в южные широты, – цитата по

Самые значительные превышения норм выпадения осадков прогнозируют на юге России, в верховьях Оби, Енисея, Прибайкалье, а также на севере Дальнего Востока. В Москве показатель отклонится от нормы на порядка 25%, на Колыме и юге Сибири – в полтора-два раза.