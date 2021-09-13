В России запустят программу туристического кешбэка на зимний сезон

Путешествовать по стране и экономить россияне смогут и в не самое популярное для отпуска время — зимой. Ростуризм анонсировал новую программу кешбэка на первые два месяца зимы этого года.

«Мы рассчитываем, что до конца этого года запустим продажи низкого этапа зимнего сезона после 15 января. По датам – не раньше ноября-декабря, но это еще не точно. Мы прорабатываем эту возможность», – приводят РИА Новости слова главы Ростуризма Зарины Догузовой.

При этом, как отметила глава ведомства дополнительных средств на реализацию программы не потребуется:

«Мы исходим из того, что выделенных пяти миллиардов рублей на следующий год будет достаточно для стимулирования низкого сезона: зима-начало весны и осень-зима».