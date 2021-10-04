Александр Дрозденко поделился кадрами с прогулки по экомаршрута в природном заказнике «Дубравы у деревни Велькота»

В понедельник, 4 октября, Александр Дрозденко по традиции опубликовал в своем instagram-аккаунте новые фотографии и пожелал всем доброй и плодотворной недели.

В этот раз глава региона рассказал про экомаршрут по природному заказнику «Дубравы у деревни Велькота» в Кингисеппском районе Ленобласти.

«Тропа идёт по старинному парку бывшей усадьбы семьи поэта Александра Блока. Вековые дубовые леса и карстовое озеро с ключами и небольшим водопадом, дающим начало реке Велькотке», — рассказал Дрозденко.

Фото: Александр Дрозденко.

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