Ведущая «Орла и Решки» Регина Тодоренко была замечена в Выборге

Популярная телеведущая передачи «Орел и Решка» Регина Тодоренко посетила Ленинградскую область. Вероятно, следующий выпуск известного шоу будет про Выборг.

Как сообщают наши читатели, известная ведущая посетила город Выборг Ленинградской области. Многие стали предполагать, что выпуск популярного шоу будут готовить именно там, однако, судя по сторис в ее инстаграм-аккаунте, точное местоположение съемок популярной передачи пока неизвестно.

По неподтвержденной информации, телевизионный выпуск готовится с участием Тимура Родригеза, которому в подбрасывании той самой монетки повезло больше.

Позже известную телеведущую Регину Тодоренко заметили в одном из заведений Выборга. Фотографии поклонников с ней разместили в группе Выборг ВКонтакте.

Напомним, «Орёл и решка» — познавательная телепрограмма о путешествиях. Премьерный показ состоялся на украинском телеканале «Интер», на котором шоу выходило до 24 сезона. Позже телешоу стали показывать на «MTV Россия». С 3 июля 2013 года, после того как «MTV Россия» прекратил вещание, передача транслируется на телеканале «Пятница!«, а в ноябре того же года был показан первый сезон.