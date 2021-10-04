Лифт с подростками сорвался в Санкт-Петербурге

В лифте было семь человек.

По информации телеграм-канала Mash на Мойке, подростки набились в лифт в доме на Освобождения, и он не выдержал. Лифт пролетел с седьмого по третий этаж, прежде чем произошла блокировка кабины.

К счастью, подростки отделались только испугом, никто не пострадал.

Ребят на месте осматривали спасатели и медики.