Лифт с подростками сорвался в Санкт-Петербурге

В лифте было семь человек.
По информации телеграм-канала Mash на Мойке, подростки набились в лифт в доме на Освобождения, и он не выдержал. Лифт пролетел с седьмого по третий этаж, прежде чем произошла блокировка кабины.
К счастью, подростки отделались только испугом, никто не пострадал.
Ребят на месте осматривали спасатели и медики.
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18.09.2021 35