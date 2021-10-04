Составлен топ необычных стран, где побывали петербуржцы и жители Ленобласти в этом сезоне

С помощью Big Data оператор МТС проанализировал направления, которые выбирали петербуржцы и жители Ленинградской области для зарубежных поездок весной и летом этого года.

Среди самых экзотических направлений для поездок аналитики назвали Танзанию, Кот-д’Ивуар и Лихтенштейн. Такими данными поделился в своем аккаунте директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленобласти Павел Коротин.

Несмотря на ограничения на въезд туристов, которые еще сохраняются во многих странах, петербуржцы смогли посетить за отпускной сезон этого года более 100 стран мира. Ожидаемо, самыми популярными направлениями летнего отдыха стали страны с доступными пляжными курортами – Турция, Египет, Греция и Кипр. Часто петербуржцы приезжали и в страны СНГ – Беларусь, Казахстан, Узбекистан и др. По сравнению с допандемийным 2019 годом наиболее сильно сократилось число поездок в Западную Европу и Северную Америку.

При этом туристы стали открывать для себя новые направления для путешествий. Среди стран с редким числом визитов аналитики отмечают Танзанию, Кот-д’Ивуар и некоторые европейские государства – Исландию, Лихтенштейн и Люксембург. Также в список непривычных для поездок мест вошли страны Карибского бассейна — Гаити, Коста-Рика и Ямайка. По сравнению с прошлым сезоном их стали выбирать гораздо чаще.

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Жители Петербурга не изменяли цифровым привычкам и на отдыхе. Наиболее активно мобильным интернетом в международном роуминге в этом году петербуржцы пользовались в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах и на Кубе. В этих странах объем переданного интернет-трафика близок к допандемийным временам. А наиболее разговорчивыми туристы были не только в странах ближнего зарубежья – Беларуси и Латвии, но и во многих европейских странах – в Болгарии, Испании, Греции и на Кипре.