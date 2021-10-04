Педагог из Ленобласти победила во всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия»

Кристина Хирковская, преподаватель иностранного языка Ям-Тёсовской средней общеобразовательной школы, представила проект, позволивший ей одержать победу в масштабном конкурсе.

Проект Кристины Хирковской «Там, где Родина звучит» был посвящен сохранению исторической памяти и наследия Ям-Тёсовского сельского поселения. В рамках проекта запланирован целый ряд мероприятий по развитию краеведческого музея поселка Приозерный Лужского района, сообщает пресс-служба Правительства Ленобласти.

Сегодня музей расположен в помещении местной библиотеки. Его экспонаты уже несколько десятилетий бережно собираются главным библиотекарем Приозерной сельской библиотеки – соавтором проекта Евгенией Федоровой. В планах команды проекта ― не только модернизация экспозиции, но и создание виртуального музея.