Государственная микрофинансовая помощь самозанятым: кому она уже пригодилась

Развить и масштабировать свое дело невозможно без вложений, в том числе финансовых.

Перед самозанятым гражданином встает выбор: воспользоваться личными накоплениями или взять кредит в банке под высокий процент и на не всегда комфортных условиях. Но есть более надежный вариант – обратиться в государственный Фонд поддержки предпринимательства и получить финансовую поддержку здесь.

На развитие своего дела самозанятые могут получить от 50 тысяч до 500 тысяч рублей, при этом займ до 200 тысяч рублей предоставляется без залога. Преимущество займов: в низкой процентной ставке − от 2,5% до 5,0% годовых, в надежности, поскольку средства предоставляются за счет федерального или регионального бюджетов, а также в экономии времени — заявки рассматриваются оперативно и не требуют большого пакета документов.

На средства льготного кредита, предоставляемого Фондом, можно закупить оборудование и материалы, отремонтировать помещение, провести рекламную кампанию по продвижению продукции или услуг, наладить производство.

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Вот один из многочисленных примеров успеха. В Фонд обратилась юрист Анастасия. В качестве самозанятой она зарегистрировалась в 2020 году, и оказывает бухгалтерские и юридические услуги в Выборге. Спрос на услуги Анастасии начал расти — ей потребовались дополнительные вливания в бизнес, а собственных средств оказалось недостаточно. Обратившись в Фонд, она получила заем в размере 100 тысяч рублей по ставке 5% годовых: быстро, без залога и при минимальном пакете документов.

Подробности и заявка на получение микрозайма по ссылке.