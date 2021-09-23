В ЦБ предложили ограничить размер переплаты по кредитам

Глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала законодателей ужесточить порядок расчета полной стоимости кредита (ПСК) по всем видам ссуд. Об этом сообщает РБК.

— Чтобы люди видели честную стоимость кредита со всеми накрученными опциями, с середины следующего года вступит в силу требование об ограничении полной стоимости кредита по ипотеке. Но мы считаем важным распространить такой механизм на все кредиты. Для этого нужны изменения в законодательство, и мы просим здесь вашей поддержки, — заявила Набиуллина.

Она отметила, что с 2019 года в России действуют правила выдачи кредитов с учетом показателя долговой нагрузки заемщика, которые не дают банкам возможность работать со слишком закредитованными клиентами.

По словам Набиуллиной, введение новых ограничений банки воспринимают как «игру в кошки-мышки» и зачастую включают цену навязанных продуктов в стоимость кредита, что сулит переплатами для граждан.