В Выборгском районе перезахоронили останки 66 красноармейцев

Автор: Анастасия Щербакова
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В поселке Гаврилово прошла торжественно-траурная церемония перезахоронения останков солдат Красной Армии, героически павших во времена Советско-Финляндской войны.

В Выборгском районе перезахоронили останки 66 красноармейцев останки, Ленобласть, Красная Армия, захоронение, Выборг, войнаФото: Администрация Выборгского района
В Выборгском районе перезахоронили останки 66 красноармейцев останки, Ленобласть, Красная Армия, захоронение, Выборг, войнаФото: Администрация Выборгского района
В Выборгском районе перезахоронили останки 66 красноармейцев останки, Ленобласть, Красная Армия, захоронение, Выборг, войнаФото: Администрация Выборгского района

О состоявшейся церемонии рассказали в пресс-службе администрации Выборгского района вечером, 3 октября.

Сегодня мы отдаем последние почести бойцам Красной Армии. Увековечить память героев — наш долг. Имена этих солдат неизвестны, но подвиг их бессмертен, — сказал заместитель председателя районного комитета по внутренней политике и международным связям Александр Корягин.

Погибшие в 1939-1940 годах 66 бойцов и командиров Красной Армии были найдены поисковыми отрядами «Красный Выборжец», «Озерный» и «Черные бушлаты» в этом году.

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В Выборгском районе перезахоронили останки 66 красноармейцев останки, Ленобласть, Красная Армия, захоронение, Выборг, война
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