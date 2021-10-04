В Выборгском районе перезахоронили останки 66 красноармейцев

В поселке Гаврилово прошла торжественно-траурная церемония перезахоронения останков солдат Красной Армии, героически павших во времена Советско-Финляндской войны.
Фото: Администрация Выборгского района
Фото: Администрация Выборгского района
Фото: Администрация Выборгского района
О состоявшейся церемонии рассказали в пресс-службе администрации Выборгского района вечером, 3 октября.
Сегодня мы отдаем последние почести бойцам Красной Армии. Увековечить память героев — наш долг. Имена этих солдат неизвестны, но подвиг их бессмертен, — сказал заместитель председателя районного комитета по внутренней политике и международным связям Александр Корягин.
Погибшие в 1939-1940 годах 66 бойцов и командиров Красной Армии были найдены поисковыми отрядами «Красный Выборжец», «Озерный» и «Черные бушлаты» в этом году.
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