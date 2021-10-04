«10 озёр 2021»: энтузиасты провели ралли на ретро-автомобилях по Карельскому перешейку Ленобласти

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

В минувшие выходные владельцы классических автомобилей со всей России съехались на грандиозное мероприятие — ралли «10 озёр». В этом году событие отметило 31-ю годовщину.

"10 озёр 2021": энтузиасты провели ралли на ретро-автомобилях по Карельскому перешейку Ленобласти Спорт в Ленобласти, ралли, Ленобласть, 10 озёр 2021
"10 озёр 2021": энтузиасты провели ралли на ретро-автомобилях по Карельскому перешейку Ленобласти Спорт в Ленобласти, ралли, Ленобласть, 10 озёр 2021
"10 озёр 2021": энтузиасты провели ралли на ретро-автомобилях по Карельскому перешейку Ленобласти Спорт в Ленобласти, ралли, Ленобласть, 10 озёр 2021

Мероприятие состоялось в субботу, 2 октября. Любители классических автомобилей поучаствовали в заезде по Карельскому перешейку Ленинградской области. Ежегодно организаторы события готовят интересный маршрут, увлекательные соревнования и зрелищный праздник гостям мероприятия.

Так, в этом году общая протяжённость маршрута составила порядка 150 км живописных дорог осеннего Карельского перешейка. Участников ралли ждали не только спортивные соревнования, как например, скоростное маневрирование и соблюдение заданной средней скорости, но и игровые задания.

По итогам богатой соревновательной и развлекательной программы определились победители в разных категориях. Награждение триумфаторов прошло в Ледовом дворце курорта «Игора», где участников ждали фуршет и презентация будущих соревнований 2022 года, а также щедрые подарки от спонсоров увлекательного проекта.

Вам будет интересно
"10 озёр 2021": энтузиасты провели ралли на ретро-автомобилях по Карельскому перешейку Ленобласти Спорт в Ленобласти, ралли, Ленобласть, 10 озёр 2021
Теннисист из Гатчинского района стал серебряным призером на чемпионате Европы
Серебряную медаль с Чемпионата Европы по настольному теннису привез 19-летний Максим Гребнев - уроженец поселка Сиверский в Гатчинском районе. Юный теннисист...
04.10.2021 16
Автор