«10 озёр 2021»: энтузиасты провели ралли на ретро-автомобилях по Карельскому перешейку Ленобласти

В минувшие выходные владельцы классических автомобилей со всей России съехались на грандиозное мероприятие — ралли «10 озёр». В этом году событие отметило 31-ю годовщину.

Мероприятие состоялось в субботу, 2 октября. Любители классических автомобилей поучаствовали в заезде по Карельскому перешейку Ленинградской области. Ежегодно организаторы события готовят интересный маршрут, увлекательные соревнования и зрелищный праздник гостям мероприятия.

Так, в этом году общая протяжённость маршрута составила порядка 150 км живописных дорог осеннего Карельского перешейка. Участников ралли ждали не только спортивные соревнования, как например, скоростное маневрирование и соблюдение заданной средней скорости, но и игровые задания.

По итогам богатой соревновательной и развлекательной программы определились победители в разных категориях. Награждение триумфаторов прошло в Ледовом дворце курорта «Игора», где участников ждали фуршет и презентация будущих соревнований 2022 года, а также щедрые подарки от спонсоров увлекательного проекта.