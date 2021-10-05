Дзюдоист из Всеволожска победил на Первенстве СЗФО

В Великом Новгороде завершились соревнования по дзюдо среди юношей и девушек 14-16 лет. За звание лучшего боролись 218 спортсменов из восьми регионов СЗФО.

В составе команды Ленобласти выступил Семен Кошутин. Он провел три поединка с двумя досрочными победами и стал победителем турнира в весовой категории до 81 килограмма.

Он также выполнил норматив кандидата в мастера спорта России по дзюдо. Теперь спортсмена ждет финал Первенства России, который пройдет в Ижевске.

Ранее мы сообщали, что спортсмен из Ленобласти Максим Гребнев стал серебряным призером Чемпионата Европы по настольному теннису