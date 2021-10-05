В минувшие выходные, 2 и 3 октября, инспекторы ДПС ловили на дорогах Ленобласти нарушителей скоростного режима.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, было остановлено около 300 лихачей. Почти половина — 140 человек — превышали больше чем на 40 км/ч. Трое водителей повторно попались на превышении скорости на 60 км/ч. Теперь им грозит лишение водительских прав сроком до одного года.

Антирекорд установил гендиректор одной петербургской компании: он гнал по «Скандинавии» на Porsche Cayenne со скоростью 170 км/ч.

В ведомстве уточнили, что подавляющее большинство аварий со смертельным исходом происходит из-за превышения скорости. Такая трагедия, к примеру, произошла 28 сентября в Волховском районе Ленобласти. Тогда погибли двое детей и мать.