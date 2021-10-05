В Санкт-Петербурге спрос на учителей вырос в два раза

В среднем по городу учителям предлагают зарплату в 40 тысяч рублей в месяц.

По информации Head Hunter, за два года спрос на учителей в Северной столице вырос на 136%. Только в сентябре в городе было открыто более 900 вакансий.

В тоже время по России составил 95%.

Отмечается, что в среднем в городе учителям предлагают зарплату в 40 тысяч рублей в месяц.