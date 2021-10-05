Слесарь попал в конвейер и погиб на заводе в Сланцах

По информации ivbg.ru, 4 октября в экстренные службы сообщили о происшествии на заводе «Петербургцемент» на улице Ломоносова в Сланцах.
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05.10.2021 175
По предварительным данным, 30-летнего слесаря зажало между барабаном и лентой конвейера. Вращающиеся части механизма причинили мужчине смертельные травмы.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.