Слесарь попал в конвейер и погиб на заводе в Сланцах

По информации ivbg.ru, 4 октября в экстренные службы сообщили о происшествии на заводе «Петербургцемент» на улице Ломоносова в Сланцах.

Вам будет интересно В Сланцах столкнулись маршрутка и машина медслужбы – фото Серьезное ДТП произошло днем 4 октября на Садовой улице в Сланцах Ленобласти. По предварительным данным, лоб в лоб столкнулись автобус №4... 05.10.2021 175

По предварительным данным, 30-летнего слесаря зажало между барабаном и лентой конвейера. Вращающиеся части механизма причинили мужчине смертельные травмы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.