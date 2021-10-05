Биржи труда трудоустроила 17,3 тысяч ленинградцев за год

Ленобласть третий месяц подряд занимает 2 место среди субъектов РФ по минимальному уровню регистрируемой безработицы

Как рассказали в ведомстве, сегодня уровень регистрируемой безработицы в регионе составляет 0,49% ― зарегистрированы 5,3 тысячи безработных.

Для поиска работы за 9 месяцев 2021 года на областную Биржу труда обратились 37,6 тысяч человек, безработными признаны 13,7 тысяч человек. Сегодня в базе вакансий 53 тысячи предложений по всей Ленобласти, из них 79% по рабочим профессиям, 21% относится к специальностям инженерно-технических работников и служащих.

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Напомним, что сегодня все филиалы центров занятости населения в Ленобласти ведут прием посетителей и оказывают весь перечень услуг: помощь в подаче заявления на портал «Работа в России», постановка на учёт, поиск подходящей работы, выдача справок и другие. Для посещения Центров занятости в «оранжевой» и «красной» зонах необходимо записаться по телефонам или с помощью электронной почты соответствующих районных филиалов, контакты размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленинградской области.

Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи.