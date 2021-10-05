Стало известно, аккаунты с какими паролями чаще всего взламывают

Специалисты компании Mozilla, которая выпускает браузер Firefox, рассказали, что злоумышленники, в основном, взламывают аккаунты, где в качестве пароля используются имена супергероев. Они назвали некоторые из них, используемые наиболее часто.

Проведя анализ баз данных с сайта haveibeenpwned.com, собирающий пароли от взломанных аккаунтов, эксперты Mozilla нашли там порядка 370 тысяч паролей, связанных с Суперменом, более 220 тысяч с Бэтменом и около 160 тысяч — с Человеком-пауком. Не меньшей популярностью пользуются шифры, в которых упоминаются имена супергероев. Известно, что в этом перечне оказались Джеймс Хоулетт, Кларк Кент, Брюс Уэйн и Питер Паркер. Об этом сообщает «Лента».

— Пароль можно сравнить с ключом от дома. В сети он обеспечивает вашу безопасность, а также безопасность ваших персональных данных, поэтому очень важно, чтобы он надёжен, — подчеркнули аналитики компании Mozilla.