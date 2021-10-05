Мужчина в куртке выпал из окна и разбился в Кудрово

По информации ivbg.ru, 4 октября около 06:30 в полицию Всеволожского района сообщили о том, что возле дома № 3, расположенного на улице Ленинградской в Кудрово, обнаружено тело мужчины.

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Прибывшие на место медики зафиксировали травмы, характерные для падения с высоты. Из одежды на мужчине были куртка и штаны. Личность погибшего установлена.

Умершим оказался 52-летний житель одной из квартир дома, под окнами которого его нашли. Обстоятельства происшествия устанавливаются.