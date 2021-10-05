В Кировске задержали любителя «минировать»

Мужчина уже неоднократно поднимал полицию по тревоге.

В субботу, 2 октября, неизвестный позвонил в полицию и сообщил, что заминировал квартиру в доме №20 по Ладожской улице в Кировске, которая взорвется через 15 минут. В ходе осмотра взрывчатых веществ и взрывных устройств правоохранители не нашли.

Вам будет интересно В Ленобласти за сутки задержали трех лжеминеров Злоумышленники «минировали» торговый центр, салон красоты и жилой дом в центре Петербурга. Минувшей ночью неизвестный сообщил в полицию, что дом №3... 24.09.2021 170

В этот же день около указанного дома полиция задержала подозреваемого — 42-летнего мужчину. Он уже не раз сообщал о «минировании» из хулиганских побуждений. Против него завели уголовное дело.