«Игора-драйв» готовится принять Формулу-1 в 2023 году

Евгений Барановский оценил ход модернизации трассы в курорте «Игора-драйв» в Приозерском районе.

«Сегодня видно, что объект находится в высокой стадии готовности: на большинстве участков уложено специальное асфальтобетонное покрытие, приступают к установке инженерных коммуникаций. В главном здании к размещению журналистов и гостей готовы большой пресс-рум для 150 журналистов и помещения для комфортного просмотра гонок», ― рассказал и.о. зампреда правительства Ленобласти Евгений Барановский.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в ходе пресс-конференции глава Ленобласти Александр Дрозденко ответил утвердительно на вопрос о проведении в регионе гонок «Формулы-1». Президент РФ Владимир Путин поддержал его предложение. Также Владимир Путин поддержал предложения Александра Дрозденко, касающиеся транспортного развития Ленобласти. Речь идет о запуске метро в Кудрово, а также модернизации транспортной системы вокруг комплекса «Игора Драйв», где пройдет «Формула 1».