Пожаловавшимся на нехватку еды пенсионерам посоветовали подрабатывать

Такое предложение выдвинул зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в интервью NEWS.ru.

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«Если есть силы и возможности, то следует где-то подрабатывать. Чудес никаких не бывает», – заявил Валерий Рязанский

При этом политик подчеркнул, что понимает пенсионеров, которым не хватает денег, ведь им необходимо платить не только за еду, но и за лекарства и коммуналку. Выход из ситуации политик видит в социальных надбавках и льготах.

По мнению Валерия Рязанского, причина низких пенсий в России заключается в том, что маленькие зарплаты не позволяют людям накопить на старость.