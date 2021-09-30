В России могут изменить для граждан сроки оплаты трех налогов

Как сообщает газета «Известия», срок оплаты транспортного, имущественного и земельного налогов могут перенести с декабря на сентябрь. Госдума планирует рассмотреть соответствующий законопроект в октябре.

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Авторы документа – депутаты «Единой России» от Владимирской области – считают, что текущий срок оплаты налогов (не позднее 1 декабря) отрицательно влияет на «сбалансированность региональных и местных бюджетов» и приводит к «отсутствию в течение года необходимого объема средств для исполнения возложенных полномочий и принятых расходных обязательств».

Наличие законопроекта подтвердили «Известиям» в комитете Госдумы по бюджету и налогам.